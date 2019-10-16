Новости версия для печати В Орле у пенсионера украли 30 тысяч рублей Неизвестные под видом соцработников проникли в квартиру орловца и совершили грабеж денежных средств.



Жертвой злоумышленников стал 87-летний житель областного центра. Пенсионера на улице подстерегла неизвестная женщина, которая представилась социальным работником. Под этим предлогом она проследовала вместе с владельцем в квартиру, где он попросил ее показать документы. Уже в ходе разговора со злоумышленницей, орловец обратил внимание, что в предъявленном удостоверении отсутствует печать, а также что в жилище зашел неизвестный мужчина. Гражданка пояснила, что это ее коллега, но пенсионер почувствовал неладное. Он постарался выпроводить посетителей, однако те не собирались уходить. Они забрали находившиеся при орловце деньги – 30 тысяч рублей. Мужчина попытался дать злоумышленникам отпор и остановить их, однако те скрылись.



По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции просят граждан быть осторожнее при общении с незнакомыми людьми. Даже если они представляются работниками различных служб или организаций, не запускайте их в жилище, не проверив документы. Также полицейские обращаются и к жителям города Орла: если вы видите, что на улице или на лестничной площадке, какие-то незнакомцы разговаривают с пожилыми людьми, не оставайтесь равнодушными, уточните у пенсионеров, все ли в порядке. Обо всех подозрительных лицах, появляющихся во дворе домов и интересующихся проживающими здесь пожилыми гражданами, сообщайте в полицию.





Анастасия Дорохова

16 октября 2019 года







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