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В Орле у пенсионера украли 30 тысяч рублей

Неизвестные под видом соцработников проникли в квартиру орловца и совершили грабеж денежных средств.

Жертвой злоумышленников стал 87-летний житель областного центра. Пенсионера на улице подстерегла неизвестная женщина, которая представилась социальным работником. Под этим предлогом она проследовала вместе с владельцем в квартиру, где он попросил ее показать документы. Уже в ходе разговора со злоумышленницей, орловец обратил внимание, что в предъявленном удостоверении отсутствует печать, а также что в жилище зашел неизвестный мужчина. Гражданка пояснила, что это ее коллега, но пенсионер почувствовал неладное. Он постарался выпроводить посетителей, однако те не собирались уходить. Они забрали находившиеся при орловце деньги – 30 тысяч рублей. Мужчина попытался дать злоумышленникам отпор и остановить их, однако те скрылись.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции просят граждан быть осторожнее при общении с незнакомыми людьми. Даже если они представляются работниками различных служб или организаций, не запускайте их в жилище, не проверив документы. Также полицейские обращаются и к жителям города Орла: если вы видите, что на улице или на лестничной площадке, какие-то незнакомцы разговаривают с пожилыми людьми, не оставайтесь равнодушными, уточните у пенсионеров, все ли в порядке. Обо всех подозрительных лицах, появляющихся во дворе домов и интересующихся проживающими здесь пожилыми гражданами, сообщайте в полицию.


Анастасия Дорохова
16 октября 2019 года

 


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