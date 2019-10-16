Новости версия для печати В этом сезоне женского баскетбола станет больше Команда Орловского опорного университета подала заявку на участие в Первой лиге ЦФО.



В рамках первого этапа нашей команде предстоит встретиться с соперницами из Курска, Иваново и Тулы. По итогам этого отрезка соревнований, три из четырех команд проходят в следующий раунд, где сыграют второй групповой этап вместе с командами из Московской области. Начнется сезон в Первенстве ЦФО для баскетболисток ОГУ матчами в начале ноября в Иваново. А вот студенческая суперлига уже совсем близко. Эти соревнования орловчанки откроют для себя дома, встречей с соперницами из Саратова. Матчи пройдут 19 и 20 октября на площадке спорткомплекса ОГУ. в Субботу игра начнется в 16:00, в воскресенье - в 12:00.





Анастасия Дорохова

16 октября 2019 года







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