Новости версия для печати Газ - друг или враг? Голубое топливо несет не только тепло и уют. Но и таит в себе угрозу, если его начинают бездумно использовать, в том числе, не соблюдая элементарные правила безопасности. Сегодня в региональном главке МЧС пожарные, полицейские и газовики провели совместный брифинг.



Для Орла, где газификация жилья составляет практически сто процентов, использование голубого топлива стало настолько привычным, что об опасных свойствах газа многие забывают.

Сергей Чунихин, директор филиала АО «Газпром газораспределение Орёл» в г. Орле: «Это и отравления угарным газом, и причина пожаров и взрывы - все это может стать причиной отказа в использовании газового оборудования. На сегодняшний день в нашей стране идет негативная тенденция по увеличению инцидентов, аварий, связанных именно с отказом в использовании газового оборудования».

Один из таких инцидентов в мае прошлого года, в буквальном смысле, произвел эффект разорвавшейся бомбы в девятиэтажке на улице Бурова в Орле. Как выяснили тогда пожарные и сотрудники службы 04, вентили газового оборудования в квартире, ставшей эпицентром ЧП, были открыты. А хозяйка, на беду, имела обыкновение курить на кухне. Предотвращению таких и подобных происшествий служат регулярные рейды пожарных и газовиков.

Константин Митасов, заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «В рамках данных операций в ходе проведения адресной профилактической работы в жилом секторе особое внимание уделялось социально не защищенным слоям населения или, так скажем, группам риска».

К группе риска пожарные относят и тех, кто не может позаботиться о собственной безопасности, и тех, кто делать этого не хочет.



Пожарным, полицейским и газовикам известен характер болезни, заставляющий наплевать на себя и на окружающих.



Другой аспект безопасности - активная профилактическая работа газовиков подсказала аферистам способ действия.

Александр Жуков, начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН УМВД России по Орловской области: «Имеют место мошенничества и кражи, которым подвергнуты в основном люди пожилого возраста как на территории областного центра, так и во всех районах нашей области. Проникновения в жилища происходит под видом работников газовой службы».

Впрочем, спецодежда единого образца, специфический инструмент, а также удостоверение установленной формы позволяют снять все сомнения. К тому же на каждой квитанции за газ есть телефон абонентской службы, где можно проверить принадлежность визитеров к газовой отрасли.









Иван Суверин

16 октября 2019 года







На главную страницу





