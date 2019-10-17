Новости версия для печати Орловские власти озаботились внешним обликом города Обсуждая демонтаж незаконной рекламы, говорили и о бетонных основаниях.



По информации пресс-службы городской администрации, демонтаж будут производить те же подрядчики, которые сейчас сносят незаконно установленные рекламные конструкции. Флагштоки также используются несколько раз в год, в период проведения праздников. Глава администрации Орла отметил, что для сохранности конструкции стоит убирать с улиц города на остальной период.





Анастасия Дорохова

17 октября 2019 года







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