Новости версия для печати Орловская область заняла 23 место в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни В каких российских регионах население ведет самый здоровый образ жизни, выясняло агентство «РИА Рейтинг».



Эксперты учитывали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, преступность в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.



Всего за год Орловская область резко улучшила свои показатели, поднявшись с середины (32-го места) в верхнюю часть списка.



В настоящее время в рейтинге лидируют Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. Замыкают список Магаданская область, Еврейская автономная область, на последнем месте – Камчатский край.





Юрий Левин

17 октября 2019 года







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