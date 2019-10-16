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среда
16.10.2019
22:49:27
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Что делать, чтобы голубое топливо несло в дома тепло и было безопасным? Газовики, спасатели и полицейские сегодня напомнили основные правила.
- Прививочные кабинеты вновь открыты. В регион пришла новая партия вакцины от гриппа.
- Уже не в службу, а в дружбу. Полицейские собаки ищут хозяев.
- Толщину «зебр» замерят. Мэрия Орла пообещала подключить дорожную лабораторию.
- Когда живопись – и профессия, и призвание. В краеведческом музее открылась выставка работ орловских художников.
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