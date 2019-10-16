Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Что делать, чтобы голубое топливо несло в дома тепло и было безопасным? Газовики, спасатели и полицейские сегодня напомнили основные правила.



- Прививочные кабинеты вновь открыты. В регион пришла новая партия вакцины от гриппа.



- Уже не в службу, а в дружбу. Полицейские собаки ищут хозяев.



- Толщину «зебр» замерят. Мэрия Орла пообещала подключить дорожную лабораторию.



- Когда живопись – и профессия, и призвание. В краеведческом музее открылась выставка работ орловских художников.



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Вести-Орёл

16 октября 2019 года







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