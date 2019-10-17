Новости версия для печати Профильный комитет облсовета обсудил реализацию нацпроекта «Здравоохранения» До 2024 года в регионе планируют создать доступную и эффективную систему оказания медпомощи детям.



Сюда входит и дооснащение поликлиник и больниц и упрощение процедуры записи к врачу, а также сокращение времени ожидания приёма. Как сообщил заместитель руководителя областного департамента здравоохранения Владимир Николаев, в этом году наш регион подписал два соглашения с Минздравом России. Одно из них касается предоставления субсидии на материально-техническое обеспечение. Сумма - более 62 млн рублей. Сейчас идут конкурсные процедуры по проведению текущего ремонта в 1-й, 2-й и 3-й детских поликлиниках Орла.



Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями Орловского облсовета: «Именно здоровье детского населения будет в дальнейшем определять демографическую ситуацию в стране и грандиозные задачи по увеличению продолжительности жизни в России до 80-ти лет к 2030 году. Это, конечно, будет невозможно сделать без развития детского здравоохранения».





Надежда Невматулина

17 октября 2019 года







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