Новости версия для печати За лето отдохнули более 75 тысяч юных орловцев Увеличились и расходы на оздоровительную кампанию.



На территории региона был организован отдых в 323 оздоровительных учреждениях, в том числе – в 15 стационарных учреждениях с круглосуточным режимом работы, 2-х санаториях, 305 лагерях с дневным пребыванием, 1 лагере палаточного типа.



Особое внимание уделяется организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Различными формами отдыха и оздоровления охвачено 26 670 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 17 754 человека отдохнули в оздоровительных учреждениях всех видов, 8 916 детей были задействованы в активных малозатратных формах отдыха и занятости



На организацию детской оздоровительной кампании за 8 месяцев 2019 года из бюджетных и внебюджетных источников израсходовано 197,4 млн рублей, что на 4,4 % больше, чем за аналогичный период 2018 года.





Анастасия Дорохова

17 октября 2019 года







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