Новости версия для печати На трассе Орел - Тамбов автомобилист на встречке совершил двойное ДТП Один из водителей госпитализирован.



16 октября в 12:20 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21140», двигался по автодороге Орел - Тамбов выехал на встречку и столкнулся автомобилем «Рено Магнум», а затем с автомобилем «Вольво». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, госпитализирован в ООКБ.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.





Орловское Информбюро

17 октября 2019 года







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