Новости версия для печати По дороге из Орла «Лада» съехала в кювет В результате ДТП водитель госпитализирован.



16 октября в 19:40 водитель, управлял автомобилем «Лада Ларгус», следовал по автодороге Орел – Брянск – Смоленск, в районе 32 км, совершая маневр обгона, допустил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» госпитализирован в ООКБ.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.





Орловское Информбюро

17 октября 2019 года







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