Новости версия для печати Футболистки «ОрелГУ-КПРФ» стартуют в Чемпионате России по мини-футболу 18 и 19 октября наша команда проведет два матча в Санкт-Петербурге.



Соперник – санкт-петербургская «Аврора». Будущие соперники встречались между собой 16 раз. В 14 матчах победу одерживала команда из Санкт-Петербурга, две встречи завершались вничью. В этом сезоне команды сыграли между собой неделю назад в рамках Кубка России. Та игра закончилась со счетом 8:1 в пользу «Авроры».





Анастасия Дорохова

17 октября 2019 года







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