Новости версия для печати В Ливнах спасатели сняли котенка с дерева Он сидел там более суток.



Спасти его без привлечения спецтехники прохожие не могли. Тогда было решено обратиться за помощью к сотрудникам МЧС. Стоит отметить, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей. Сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному. Прибывшие к месту вызова огнеборцы развернули автолестницу и, поднявшись по ней, сняли испуганного кота с дерева и передали владелице.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них – пять выездов на ликвидацию возгораний и двенадцать на различные происшествия – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

17 октября 2019 года







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