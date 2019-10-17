Новости версия для печати Ни дня без снаряда. Очередное «эхо войны» прозвучало в Новосильском районе Утром 16 октября сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выехали в Новосильский район, где изъяли и уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 75 мм и две 82-мм минометные мины.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них – пять выездов на ликвидацию возгораний и двенадцать на различные происшествия – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

17 октября 2019 года







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