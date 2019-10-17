Новости версия для печати С 2020 года начнет действовать госпрограмма «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области» Она рассчитана на 6 лет. На ее реализацию выделено порядка 2,5 миллиардов рублей.



Программа включает в себя четыре подпрограммы. Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья могут получить молодые семьи, инвалиды и ветераны боевых действий, дети-сироты. Кроме того, программа предусматривает ипотечное кредитование для граждан со средним достатком на условиях субсидирования.





Надежда Невматулина

17 октября 2019 года







На главную страницу





