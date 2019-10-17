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Грипп или ОРВИ?

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. Медики напоминают, что сейчас - самое время, чтобы делать прививку. Потому как сезон заболеваемости еще не начался. Как отличить грипп от респираторной инфекции, и как переносят прививку малыши - расскажет Елена Литинская.

Острые респираторные инфекции и грипп — это разные заболевания и отношения к себе и лечения требуют разного. По словам педиатров, ОРВИ, как правило, развивается постепенно и редко сопровождается высокой температурой. Не больше 38,5 градусов.

Светлана Крестова, главный врач детской поликлиники № 1: «Заложенность носа развивается постепенно и слизистая носа находится в отечном состоянии, наблюдается очень частое чихание. Кашель длится на протяжении всего периода, обычно он сухой и имеет ярко выраженный характер». 

Тяжелых осложнений у респираторной инфекции, как правило, не бывает, и длится заболевание в среднем неделю. У гриппа абсолютно другая картина.

Светлана Крестова, главный врач детской поликлиники № 1: «Болезнь развивается стремительно. Пациент может назвать дату и время, когда произошло данное заражение. Температурная реакция сразу ярко выраженная - 39-40 градусов, практически не поддается снижению лекарственными препаратами». 

Для гриппа характерны ломота, жар, озноб. Насморк, кашель и другие симптомы появляются не сразу. Лечение же нужно начинать срочно, пока не развились осложнения – отиты, пневмонии и другие заболевания. Однако и при ОРВИ и при гриппе необходима консультация педиатра.

Алла Николаева, врач-педиатр детской поликлиники № 1: «При заболевании ребёнка с острой температурой в период эпидемии обязательно надо первое что сделать, это вызвать доктора на дом, до прихода доктора родители могут только сбивать температуру любыми жаропонижающими - это препараты ибупрофена или парацетамола, и ни в коем случае не назначать ребенку антибиотики, это имеет право делать только врач». 

Полезно поддержать ребенка до прихода врача и во время лечения народными средствами. Опытные мамы знают как: обильное питье - морс клюквенный, малиновый, ромашковый чай, можно полоскать горло.

Однако лучшая защита от гриппа и, как уверяют медики, от респираторных инфекций – вакцинация. Прививают деток с шестимесячного возраста.

Светлана Шитухина, заведующая первым педиатрическим отделением детской поликлиники № 1: «Вакцина переносится хорошо, у тез детей, которых мы привили, осложнений не было - ни температурной реакции, ни каких-то местных реакций».

В поликлинике Заводского района вакциной «Совигрипп» уже привито четыре тысячи детей. Недавно поступила вторая партия вакцин - «Ультрикс» - еще для трех с половиной тысяч. Врачи очень рекомендуют привить малышей, пока есть время. Во время эпидемии это уже опасно.




Елена Литинская
17 октября 2019 года

 


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