Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Квартирный вопрос. В 2020 году в регионе заработает госпрограмма. Кто может рассчитывать на соцподдержку?



- Прививайся, чтобы быть здоровым. Расскажем, как отличить грипп от ОРВИ, и что делать, если болезнь на подходе.



- На ремонт - становись. Мы узнали, какие медучреждения Орла ждет обновление.



- «Метаморфозы» по Чехову и Бунину. Сегодня академия Никиты Михалкова проведет в Орле Фестиваль одного дня.



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Вести-Орёл

17 октября 2019 года







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