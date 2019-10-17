Новости версия для печати Орловщину на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый» будет представлять капитан полиции Александр Михайлов Его подведомственный участок находится в Малоархангельском районе.



Александр Михайлов окончил Санкт-Петербургское Суворовское училище МВД России. Потом поступил в ОрЮИ МВД России. После окончания ведомственного вуза по распределению пошел служить в Малоархангельский район. В разное время работал на должностях следователя, инспектора по исполнению административного законодательства, участкового и старшего участкового. На его подведомственном участке проживает порядка 1500 человек. Это три сельских поселения – Первомайское, Дубовицкое и Ленинское. Полицейский постоянно проводит профилактическую работу – беседует с местными жителями, раздает памятки с полезными советами и визитки со своим рабочим телефоном. Как отмечает сам Александр Михайлов, его основная задача - предупредить противоправные действия, выслушать человека и оказать необходимую помощь. Всероссийский этап конкурса «Народный участковый» пройдет с 1 по 10 ноября. Как поддержать нашего участника, можно узнать на официальном сайте УМВД.





Мария Семак

17 октября 2019 года







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