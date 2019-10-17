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Говорить о Вселенной, совершенствуя себя

Сергей Шаров вернулся из Грозного, где представлял Орловскую область в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года». По итогам конкурса он вошел в двадцатку лучших педагогов страны.

Астрономия в школьную программу вернулась в прошлом году. Теперь один раз в неделю старшеклассники всматриваются в звездное небо. Но учитель астрономии Сергей Шаров признается: мальчишкам и девчонкам помладше эта наука тоже по душе, поэтому они с удовольствием занимаются дополнительно после уроков.

Сергей Шаров, учитель астрономии и информатики гимназии № 34 г. Орла: «Полная свобода выбора для меня - в методах, приемах, технологиях. Дети не зависят от оценок, они идут с удовольствием. И 5 класс - это подвижные, творческие обучающиеся, они с удовольствием выполняют всевозможные задания. Внеурочная деятельность в 8 классе приобретает уже научно-исследовательский характер».

Совсем недавно педагог вернулся из Грозного, где на Всероссийском этапе конкурса «Учитель года» представлял Орловскую область. 85 регионов и столько же участников. И в этот момент особенно приятно понимать, что в тебя, в твои силы верят ученики, коллеги, близкие.

Сергей Шаров, учитель астрономии и информатики гимназии № 34 г. Орла: «Руководитель департамента Татьяна Крымова запустила челлендж, который объединил всю Орловскую область, и находясь за тысячи километров, мы не просто чувствовали, мы наслаждались, удивлялись этой поддержкой. Я должен был показать лучшие практики и учительство Орловской области. Я считаю, мне это удалось».

Орловский педагог вошел в двадцатку лучших. А для себя отметил: вести диалог, задавать правильные вопросы и получать на них ответы - это целое искусство, развивать которое он намерен в ближайшем будущем. И судя по горящим глазам мальчишек и девчонок, которые на уроки астрономии и информатики идут, как на праздник, искусством общения наш герой уже владеет.




Юлия Опанасюк
17 октября 2019 года

 


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