Новости версия для печати В Орловской области планируют повысить выплаты ухаживающим за беспомощными родственниками Гражданам, которые вынуждены оставить работу, чтобы ухаживать за инвалидами или пожилыми людьми, хотят повысить компенсационные выплаты. Этот вопрос подняли на комитете облсовета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями.



Народные избранники говорили о необходимости обратиться с таким предложением к президенту России. Ведь сумма компенсации сегодня не выдерживает никакой критики.



Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями: «Сегодня крайне низкая сумма выплат лицам трудоспособного возраста, которые осуществляют уход, - 1200 рублей. Мы будем обращаться, чтобы увеличили эту сумму до 10 000 рублей».





Ольга Селиверстова

17 октября 2019 года







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