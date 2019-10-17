Новости версия для печати Орловским селянам могут увеличить выплаты Этот вопрос обсудили на комитете облсовета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями.



Орловские депутаты предлагают повысить государственные выплаты тем, кто отработал более 30 лет в сельском хозяйстве. Сегодня они получают доплату к пенсии в размере 25%. Но в случае переезда из сельской местности поддержка прекращается. Народные избранники хотят предложить Госдуме отменить зависимость от места жительства. Этот вопрос комитет рекомендовал внести в повестку следующего заседания облсовета.





Ольга Селиверстова

17 октября 2019 года







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