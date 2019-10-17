Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Поддержать рублем. Орловские парламентарии направят обращение к федеральном властям с предложением увеличить финансовую поддержку граждан, ухаживающих за лежачими больными.



- Современный мастер астрономии. Орловский учитель вошел в двадцатку лучших педагогов России. Мы узнали, почему методику работы Сергея Шарова оценили на отлично, побывав на одном из его уроков.



- Здесь нельзя, а где можно? Депутаты городского совета представили общественности законопроект по правилам выгула собак.



- Важно мнение каждого: в областном центре продолжается выбор территорий для благоустройства в следующем году. Успеть проголосовать нужно до 17 ноября.



- Лучший участковой региона - определен. На всероссийском этапе конкурса «Народный участковой» Орловскую область представит Александр Михайлов. Расскажем, как можно его поддержать.



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Вести-Орёл

17 октября 2019 года







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