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четверг
17.10.2019
16:24:50
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Поддержать рублем. Орловские парламентарии направят обращение к федеральном властям с предложением увеличить финансовую поддержку граждан, ухаживающих за лежачими больными.
- Современный мастер астрономии. Орловский учитель вошел в двадцатку лучших педагогов России. Мы узнали, почему методику работы Сергея Шарова оценили на отлично, побывав на одном из его уроков.
- Здесь нельзя, а где можно? Депутаты городского совета представили общественности законопроект по правилам выгула собак.
- Важно мнение каждого: в областном центре продолжается выбор территорий для благоустройства в следующем году. Успеть проголосовать нужно до 17 ноября.
- Лучший участковой региона - определен. На всероссийском этапе конкурса «Народный участковой» Орловскую область представит Александр Михайлов. Расскажем, как можно его поддержать.
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