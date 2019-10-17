Новости версия для печати В Ливнах появился «механический лесоруб» Администрация приобрела машину для измельчения веток.



Как отмечает издание «Уездный город», стоять без дела измельчитель не будет. В год по контракту работники МУКП «Ливенское», которому на баланс планируется передать машину, опиливает около 300 деревьев. Из них полностью спиливают 130 аварийных. В это число не входят заявки из частного сектора.



Городские власти ищут варианты использования щепок, которые будут оставаться после измельчения веток. Среди прочего есть идея использовать древесину в декоративных целях.





Анастасия Дорохова

17 октября 2019 года







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