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В Орле выявляли нестыковки в законодательстве

Сегодня в Орловском юридическом институте МВД имени Лукьянова стартовало главное научное событие учебного года. «Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования» - международная научно-практическая конференция под таким названием в полицейском вузе проходит уже в шестой раз.

Правоведение, как и любая живая наука, видоизменяется, дышит, эволюционирует. И «держать руку на пульсе» обязаны не только ученые-теоретики, но и правоприменители-практики.

Сергей Синенко, начальник Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова: «Очень много проблем, которые так или иначе отражаются на жизни наших граждан, когда применяется уголовный закон, уголовно-процессуальный закон. Сегодня собрались ученые, которые занимаются каждый своим направлением, и они видят те недостатки, которые сформированы в законодательстве - процессуальном, уголовном, в правоприменении».

Даже со времени прошлогодней конференции в российском уголовно-процессуальном законодательстве произошли серьезные сдвиги. Изучить их, выявить нестыковки, спрогнозировать возможные последствия пытаются сегодня первые умы отечественного правоведения.

Вячеслав Николюк, главный научный сотрудник ВНИИ МВД России: «Происходит перестройка правоохранительных органов, в частности с 1 октября заработали девять судов общей юрисдикции - апелляционных и кассационных, и практика покажет, какие проблемы выдвигает деятельность этих судов. Уже просматривается целый ряд системных проблем».

Разумные сроки предварительного следствия, права потерпевших в уголовном процессе, гласность судопроизводства, правовые аспекты криминалистики - круг проблем, вынесенных на конференцию, необычайно широк.

Виктор Григорьев, ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России: «Нужна база для формирования основ концепции цифровизации уголовного судопроизводства в Российской Федерации». 

Свыше двух десятков докторов наук, сотни профессоров и преподавателей пытаются увязать между собой многочисленные аспекты различных норм права. Курсантам ОрЮИ есть чему поучиться - как нужно проводить научные исследования, как делать анализ законодательства и правоприменения.




Иван Суверин
17 октября 2019 года

 


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