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В Орле работает проект академии театрального и киноискусства Никиты Михалкова «Фестиваль одного дня. Метаморфозы»

В рамках фестиваля запланированы мастер-класс, лекция, выставка и спектакль, состоящий из восьми произведений классиков русской литературы Чехова и Бунина.

Один день - один город. Сегодня остановка в Орле. Открыл программу мероприятий фестиваля знаменитый режиссер и сценарист Владимир Алейников. Нескольким поколениям он хорошо знаком по фильму «Приключения Петрова и Васечкина». С равным успехом он снимает и детское и взросло кино. Об этом сегодня шел разговор с актерами орловских театров и студентами института культуры.

Владимир Алейников, режиссер театра и кино, заслуженный деятель культуры России: «Главная наша цель объяснить специфику работы актеров в кино, потому что театральные актеры, как правило, совсем себе не представляют, в чем разница. А разница, на самом деле, велика».

Кроме участия в мастер-классе всех желающих пригласили сегодня и на лекцию о жизни и творчестве Чехова, на выставку, созданную совместно с музеем-заповедником Мелихово. А завершит фестивальный день спектакль «Метаморфозы: враги».

Игорь Беляев, первый проректор Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова: «Важно ездить по России. Мы себя чувствуем очень уютно. И то, что зал в финале принимает стоя, овациями по десять-пятнадцать минут в каждом городе, говорит о том, что наше искусство живет и трогает зрителя. Это важно для нас».

Спектакль начнется в 19 часов. Он выполнен в формате открытой репетиции. Вход свободный.


Эва Стасюлевич
17 октября 2019 года

 


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