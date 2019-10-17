Новости версия для печати За 2019 год в Орловской области были зафиксированы единичные случаи бешенства животных К слову, за тот же период прошлого года их было больше 50. И это результат профилактики.



Обнадеживающую статистику озвучили на выездном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии облсовета. В целом эпизоотическая обстановка в регионе улучшилась, отметил представитель управления ветеринарии.



Виталий Сиротин, замначальника управления ветеринарии Орловской области: «Наиболее актуальными проблемами для Орловской области являют распространение африканской чумы свиней, бешенства среди животных, гриппа птиц. Риск заноса этих заболеваний на территорию региона остается по-прежнему высоким. В текущем году не зафиксировано ни одного случая африканской чумы, ни одного случая гриппа птиц».

Депутаты предложили правительству продолжить профилактическую работу. Кроме того, на заседании внесли предложение о выделении дополнительных бюджетных средств на развитие сельскохозяйственной отрасли региона.





Ольга Селиверстова

17 октября 2019 года







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