Новости версия для печати На публичных слушаниях обсудили новые правила выгула собак в Орле Планируют определить отдельные территории. Городские власти привели свои аргументы, зоозащитники - свои. Обе стороны выслушала наш корреспондент Юлия Опанасюк.



Кто в ответе за то, что оставили после прогулки четвероногие друзья на улице? Этот вопрос в Орле уже давно перешел в разряд риторических. А потому представители власти и общественники все больше рассматривают вариант обустройства специальных площадок для выгула собак, в связи с чем у собаководов возникает ряд вопросов.



Владимир Бруев, житель г. Орла: «Как это все будет реализовано? Крупные собаки вместе с мелкими в замкнутой территории? Будет ли там какая-то инфраструктура? Будет ли выкашиваться трава, убираться снег? Будет ли там еще что-то кроме газона, потому что вывести собаку в закрытую площадку, тем более крупную, наверно, не очень хороший выгул для нее».

Как отметили на слушаниях, располагаться площадки будут как минимум в 40 метрах от жилых и общественных зданий и будут оборудованы ограждением высотой не менее полутора метров. Зоозащитники в свою очередь предупредили: то, что путь от подъезда до специального места пройдет гладко, они не гарантируют.



Ирина Артемова, зоозащитница: «Если собака терпела целый день, а если площадки нет в пешем доступе? Не реально гарантировать, что мы физически дойдем до этой площадки. Давайте вводить какие-то штрафы за то, что люди не убирают за своими собаками. Надо как-то воздействовать на людей».

Говорили и о том, что стоит подкорректировать список мест, где прогулки с лохматыми друзьями стоит запретить в целях безопасности граждан.



Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта : «Выгул собак следует запретить в пределах образовательных учреждений, территорий учреждений здравоохранения, на детских и спортивных площадках, на территории общественных кладбищ, мест купания и отдыха населения у воды, а также мест общественного питания».

Правда, этот ряд правил не будет действовать для собак-поводырей, которые сопровождают людей с ограниченными возможностями, и для бездомных животных, которые свой маршрут ни с кем не согласовывают.









Юлия Опанасюк

17 октября 2019 года







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