Орловчанка вошла в тройку лучших руководителей дошкольных учреждений России

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четверг
17.10.2019
21:27:16
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Орловчанка вошла в тройку лучших руководителей дошкольных учреждений РоссииЗаведующая детским садом №91 Оксана Бойко заняла третье место во всероссийском конкурсе.
Очный этап состоялся с 14 по 16 октября в Перми. В нем приняли участие более 400 человек из разных городов страны. Главной целью конкурса является выявление и поддержка заведующих, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В ходе конкурса участники состязались в интеллектуальных поединках, проводили мастер-классы, разрабатывали собственный управленческий проект.
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