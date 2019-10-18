На развитие ветеринарии в Орловской области выделят более полумиллиарда рублей

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пятница
18.10.2019
8:09:05
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На развитие ветеринарии в Орловской области выделят более полумиллиарда рублейПотратить эти деньги планируют за шесть лет.
За шесть лет реализации госпрограммы планируется привлечь порядка 36 молодых ветеринарных врачей и фельдшеров, около 30 ветеринарных специалистов должны пройти повышение квалификации по вопросам диагностики и профилактики заразных болезней животных, в том числе особо опасных.
Также планируется приобрести для государственных учреждений ветеринарии Орловской области порядка 129 единиц лабораторно-диагностического оборудования, 19 единиц дезустановок, автотранспорта и оборудования для формирования мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний, 12 единиц автомобильного транспорта, дезинфекционного и ветеринарного оборудования.
В рамках программы также будет проведен текущий и капитальный ремонт 9 зданий и помещений государственных учреждений ветеринарии Орловской области.
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