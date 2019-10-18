Новости версия для печати В России могут ввести новый налог Законопроект об «углеродном налоге» представило накануне министерство экономического развития.



Ведомство предлагает установить максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для российских предприятий в 150 тысяч тонн CO2-эквивалента. В случае превышения данного лимита предприятие будет обязано выплачивать «углеродный сбор».



Как пишут «Известия», Совет Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей не поддержали данный документ, предположив, что его принятие повлечет за собой рост тарифов ЖКХ. Отмечается, что законопроект был отправлен на доработку.





Анастасия Дорохова

18 октября 2019 года







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