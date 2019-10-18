Новости версия для печати Орловцев приглашают на кадетский бал Гостям обещают атмосферу благородства и возвышенного изящества.



«Это замечательная возможность проявить себя, познать новое, познакомиться с интересными людьми, пообщаться и просто хорошо отдохнуть», - отмечают организаторы мероприятия – исторических танцев «Династия». В кадетском балу по традиции примут участие воспитанники кадетских казачьих классов военно-патриотических клубов, студенты СУЗов и ВУЗов Орла и области, учеников старших классов школ, а также все желающие.



Начало мероприятия 20 октября в 15:00, 11 корпус ОГУ им.Тургенева (Орёл, Наугорское ш., 29).



Сбор гостей и участников в 14:00.



Заявки по тел.: 8-910-304-22-77 и в группе Вконтакте.





Анастасия Дорохова

18 октября 2019 года







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