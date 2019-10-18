Орловцев приглашают на кадетский бал

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пятница
18.10.2019
13:38:06
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Орловцев приглашают на кадетский балГостям обещают атмосферу благородства и возвышенного изящества.
«Это замечательная возможность проявить себя, познать новое, познакомиться с интересными людьми, пообщаться и просто хорошо отдохнуть», - отмечают организаторы мероприятия – исторических танцев «Династия». В кадетском балу по традиции примут участие воспитанники кадетских казачьих классов военно-патриотических клубов, студенты СУЗов и ВУЗов Орла и области, учеников старших классов школ, а также все желающие.
Начало мероприятия 20 октября в 15:00, 11 корпус ОГУ им.Тургенева (Орёл, Наугорское ш., 29).
Сбор гостей и участников в 14:00.
Заявки по тел.: 8-910-304-22-77 и в группе Вконтакте.
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