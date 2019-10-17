Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Сошел с маршрута. Сегодня очередной «ПАЗ» с пассажирами попал в ДТП. Травмированы две женщины.



- Одни условия для всех? Власти Орла вынесли на обсуждение правила для выгула собак. Пока вопросов больше, чем ответов.



- Автобус, но, рельсовый. Сегодня он начал курсировать между Орлом и Брянском.



- 40 млн на красоту. Теперь, так выглядит сквер Пятой орловской стрелковой дивизии после реконструкции.



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Вести-Орёл

17 октября 2019 года







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