Новости версия для печати С начала года энергетики совместно с судебными приставами взыскали 7 миллионов рублей с должников В основном в счет погашения долгов было реализовано арестованное имущество.



Сейчас на рассмотрении в службе судебных приставов находится более 1200 исполнительных производств по долгам физических лиц на сумму - более 11 млн рублей. Энергетики напоминают: если потребители доводят ситуацию с долгами до суда и взыскания через приставов, им приходится дополнительно оплачивать и исполнительских сбор. Его размер - это 7% от суммы долга (но не менее 1000 рублей).





Надежда Невматулина

18 октября 2019 года







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