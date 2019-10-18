Новости версия для печати Самогонщицу из Верховского района оштрафовали на 40 тысяч рублей Апелляция не помогла.



Приговор был вынесен еще летом, однако подсудимая не признала вину, заявляя об отсутствии у неё умысла на сбыт. Суд апелляционной инстанции, проверив материалы уголовного дела, пришел к выводу, что виновность жительницы Верховского района в сбыте спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, полностью подтверждается показаниями свидетелей и результатами «проверочной закупки».





Анастасия Дорохова

18 октября 2019 года







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