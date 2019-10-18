Смертельная трасса М-2 «Крым». Два ДТП с участием пешеходов

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пятница
18.10.2019
13:38:18
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Смертельная трасса М-2 «Крым». Два ДТП с участием пешеходовВ обоих случаях пешеходы скончались до приезда скорой помощи.
Первое ДТП произошло на автодороге М- 2 «Крым. В районе 363 км неизвестный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на мужчину, который находился на обочине рядом с автомобилем «ГАЗ» - он в этот момент заправлял транспортное средство. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Еще одна авария произошла на 333 км трассы М-2 «Крым». Водитель 1997 г.р., управляя автомобилем «Шевроле Круз», допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы, два человека погибли.
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