Новости версия для печати О гардемаринах - от первого лица В Орловском военно-историческом музее старшеклассники и студенты встретились с автором выставки «Последние гардемарины».



Кандидат исторических наук Никита Кузнецов рассказал об истории последних гардемаринов России, попавших в жернова гражданской войны. В центре внимания - история крейсера «Орел» и судьба тех, кто служил на нем. Об этом - на фотографиях, в подлинниках и копиях документов из архивов разных стран и личных коллекций. В том числе нашего земляка Константина Грамматчикова.



Никита Кузнецов, кандидат исторических наук: «Один из немногих городов России, где чтут традиции гардемаринов, это Орел, где существует федерация парусного спорта, возглавляемая Константином Грамматчиковым, который поддержал наш проект, предоставил ряд уникальных экспонатов. И именно в Орле - казалось бы, в городе, далеком от моря, - проводится парусная регата, посвященная памяти последних гардемаринов».





Татьяна Тимохина

18 октября 2019 года







На главную страницу





