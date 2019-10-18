Новости версия для печати Сегодня на окраине Орла очередная маршрутка попала в ДТП Кстати, аварии в этом месте происходят с завидным постоянством.



При выезде с автозаправки на Болховском шоссе водитель «Лады Икс-рэй» столкнулся с автобусом 10-го маршрута, который выезжал из города. При резком торможении травмы в салоне маршрутки получили две женщины-пассажирки. Медиками скорой помощи пострадавшие были госпитализированы в орловские больницы. Скорее всего, за помощью к врачам обратится и водитель «Лады», который получил ушиб головы и травму руки. Само ДТП и последовавшее за ним административное дознание всерьез осложнили и без того непростую дорожную обстановку на Болховском шоссе.

























Иван Суверин

17 октября 2019 года







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