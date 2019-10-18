Воспитанник Орловской станции юных натуралистов Дмитрий Сеин вошел в число победителей всероссийского конкурса

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пятница
18.10.2019
18:21:19
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Воспитанник Орловской станции юных натуралистов Дмитрий Сеин вошел в число победителей всероссийского конкурсаСемиклассник принял участие в конкурсе «Всероссийское опытническое задание – Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур».
Кроме того, Орловскую станцию юных натуралистов, где занимается Дмитрий, наградили золотой медалью и дипломом первой степени Министерства сельского хозяйства, Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» за совершенствование системы профориентационной работы среди обучающихся и развитие кадрового потенциала в области сельского хозяйства, сообщает информационный портал Орловской области.
Награждение состоялось в Москве на торжественном закрытии Всероссийского экологического фестиваля детей и молодёжи «Земле жить!», в рамках которого проходил финал Всероссийского конкурса «Юннат-2019».
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