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Заметил слишком поздно: на трассе М-2 «Крым» погиб пешеход

ДТП случилось накануне вечером в Мценском районе. Уже затемно в деревне Первый Воин под легковую иномарку попал мужчина-пешеход. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Хотя трасса М-2 на территории населенного пункта освещена согласно ГОСТу, мужчину на дороге молодой водитель «Шевроле» заметил слишком поздно и даже не успел притормозить. После наезда машина прошла почти 58 метров. Никаких пояснений от автомобилиста получить не удалось.

Впрочем, обстоятельства трагедии и без того уже были известны местной Госавтоинспекции.

Дарья Юдина, инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Мценский»: «В 21:15 22-летний водитель, управляя транспортным средством «Шевроле Круз» двигался со стороны города Орла в стороны Москвы по автодороге М-2 «Крым». В районе 333 километра допустил наезд на сорокалетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода».

Как сообщили местные жители, мужчина погиб практически напротив своего дома. Был ли пешеход в состоянии опьянения в свой последний вечер, предстоит установить судмедэкспертам. До полосы разметки, отделяющей дорогу от заездного кармана остановки общественного транспорта, мужчина не дошел всего 75 сантиметров.

По факту ДТП проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.




Иван Суверин
18 октября 2019 года

 


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