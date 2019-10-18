Новости версия для печати Орловцы оценили красоту обновленного сквера В Железнодорожном районе Орла после реконструкции открыли сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии. На его ремонт было направлено более 40 миллионов рублей. Из обычного парка он превратился в современное место притяжения - с лазерным рисунком на дорожках, детской и спортивной площадками, с новыми скамейками и освещением.



Открытие обновленного сквера жители Железнодорожного района, как, впрочем, и все орловцы, ждали с нетерпением - это место для города знаковое - 5-я Орловская стрелковая дивизия, имя которой носит сквер, была в числе первых, кто освободил Орел от фашистских захватчиков.



Реконструкция сквера состоялась в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Потратили более 40 млн рублей - теперь в сквере лазерное освещение, спортивные и детские площадки, новое асфальтовое покрытие.













Юлия Опанасюк

18 октября 2019 года







На главную страницу





