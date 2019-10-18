Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Спешил домой, а попал - под авто... Мужчина погиб. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция. На место происшествия выезжал и наш специальный корреспондент Иван Суверин.



- Обновили и приступили к работе. Сегодня в областном центре запустили производство сыра. Расскажем - о старте и перспективах развития нового завода.



- Лазерный рисунок на дорожках, детская и спортивная площадки. Любимое место отдыха жителей Железнодорожного района Орла - преобразилось. Красоту сквера оценила и наша съемочная группа.



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Вести-Орёл

18 октября 2019 года







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