Новости версия для печати «5х25»: экологический праздник «День зубра» пройдет в Орловском полесье В январе 2019 года исполнилось 25 лет национальному парку «Орловское полесье». В этом же году наша особо охраняемая природная территория в пятый раз будет проводить ставший традиционным экологический праздник «День зубра».



Зубр не только символ национального парка, но и редкий вид. Более 100 лет назад, он практически полностью исчез по вине человека. С 1996 года этот самый большой зверь Европы восстанавливается в Орловском полесье в естественных условиях. Объединив две значимые для парка даты в одно событие, было принято решение о проведении 25 октября единого экологического праздника «5х25».



Целью мероприятия является привлечение внимания широкой общественности к проблеме сохранения зубра в России и формирование у местных жителей, в первую очередь подрастающего поколения, экологической культуры и этики взаимоотношения человека и объектов дикой природы.



В экологическом празднике «5х25», который будет проведен в Хотынецком доме культуры 25 октября в 11 часов, примут участие образовательные учреждения Орловской, Калужской и Брянской областей. Также будут награждены участники и победители конкурсов, проведенных национальным парком» Орловское полесье» в течение года. Это конкурсы: «Письмо-обращение зубра к человеку», конкурс рисунка «Зубр Полесья» и конкурс поделки «В гостях у зубра».











Юрий Левин

18 октября 2019 года







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