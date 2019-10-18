Новости версия для печати В Орле сегодня торжественно открыли новое производство сыров на базе старого молокозавода Более 1,5 млрд рублей вложил инвестор в его модернизацию. Результаты проделанной работы продемонстрировали руководству города и области.



Орловские сыры станут брендом. В планах инвестора сделать его узнаваемым по всей России. Сегодня здесь уже начали производить полутвердые сыры: гауда, голландский, российский.



Правительство региона рассчитывает, что приход в область такого крупного потребителя молочной продукции подстегнет и смежную отрасль – производства главного сырья для сыров. Ведь по данным Орелстата, с 2013 года вплоть до года минувшего объемы этой продукции сокращались. Но сейчас наметилась позитивная тенденция.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В прошлом году, благодаря федеральной и региональной поддержке, мы смогли на 24% увеличить поголовье крупного рогатого скота, где одной из составляющих является молочное стадо. И сегодня, дойдя до т очки открытия производства, я вижу интерес и желание наших молочников развиваться».

Александр Шадрин, инвестор: «Надо сказать, что нам необходимо сыропригодное молоко. И все молоко, которое Орловская область сможет нам предоставить, мы все будем закупать. Остальное, естественно, в других регионах».

Сейчас завод только выходит на заявленную производственную мощность. Первый сыр был сварен 5 сентября, сегодня объем производства – 5-7 тонн сыра в сутки. Сейчас идет отработка технологии, - говорит инвестор. Главное – качество. На полную мощность завод планируется вывести через год.









Ольга Селиверстова

18 октября 2019 года







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