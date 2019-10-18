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Орел принял «Метаморфозы»

В Орле завершил свою работу проект академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова «Метаморфозы. Фестиваль одного дня». В нашем городе состоялся заключительный его день - до этого фестиваль принимали Рязань, Тула и Калуга. С полудня и до позднего вечера в академическом театре Тургенева шла насыщенная программа, о которой подробно расскажет наш корреспондент Эва Стасюлевич.

Первыми включились в работу фестиваля артисты орловских театров и студенты института культуры. Академия Михалкова - уникальное учебное заведение, которое за несколько лет существования накопила опыт подготовки актеров и режиссеров кино. Ведущим мастер-класса по актерскому мастерству стал заслуженный деятель культуры России, знаменитый режиссер Владимир Алейников.

Владимир Алейников, режиссёр, сценарист, заслуженный деятель культуры РФ: «Мы пытались ответить на вопросы, которые возникают у местных артистов, помочь им сориентироваться в профессии, и, наконец, главная наша цель - объяснить специфику работы актеров кино». 

Чуть позже здесь же, в малом зале, встречали еще одного гостя, руководителя Дома-музея Чехова в Москве Эрнеста Орлова. Он выступил с лекцией «Врут все: воспоминания о Чехове и метаморфозы современности». Так что все, кто пришли на эту встречу, смогли побывать в мире удивительных - правдивых и не очень - воспоминаний о классике. Почему так вышло, как раз и рассказал Эрнест Орлов.

Эрнест Орлов, руководитель Дома-музея А.П.Чехова г.Москва: «Это свойство воспоминаний человеческих и свойство воспоминания как элемента памяти. Конечно же, врут все, и не только о Чехове. Просто о Чехове очень много воспоминаний, очень много людей было в его окружении».

В фестивале также принял участие и государственный музей-заповедник Чехова «Мелихово». Таганрог, Москва, Сахалин, Мелихово - основные вехи жизни писателя. На выставке, которая сопровождала фестиваль одного дня, можно было подробно узнать о жизни и творчестве Антона Павловича.

Одежда и предметы быта того времени, много фотографий с дарственными надписями, предметы, принадлежавшие классику. Орловцы смогли увидеть стол, за которым творил писатель. Скромный, кстати, столик.

Орел стал заключительным городом, который посетил этот проект – «Метаморфозы» уже побывали в Туле, Рязани и Калуге.

Игорь Беляев, первый проректор Академии кинематографического и театрального искусства Н.Михалкова: «Приятно и важно ездить по России. Мы себя чувствуем очень уютно. И то, что зал в финале принимает стоя, овациями по десять-пятнадцать минут в каждом городе, говорит о том, что наше искусство живет и трогает зрителя. Это важно для нас».

Вечером, к началу спектакля появился и сам Никита Михалков, правда, только на экране, и с приветственным словом обратился к гостям фестиваля. Постановка, которую привезли выпускники академии, создана по рассказам Чехова и Бунина. Это главное событие фестиваля - начиная от видеодекораций, которые помогают зрителю одновременно побывать в театре и кино, и заканчивая актерской подачей.

Никита Бурячёк, актер: «Это кино-театр - в буквальном понимании. Потому что есть два экрана, которые создают 3D-эффект, есть микрофоны, есть крупные планы, есть общие - как в кино. Но это – театр».

Семь рассказов классиков русской литературы превратились в театральный конструктор, который, поворачиваясь к зрителю разными сторонами и деталями, материализует и инсценирует самые тонкие стороны человеческих отношений. Словом, все по Чехову. И посмотреть в рамках фестиваля его можно было только один раз.




Эва Стасюлевич
18 октября 2019 года

 


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