Новости версия для печати В Орле обсудили реализацию нацпроектов Здравоохранение, демография, образование, культура, экология - как реализуются эти нацпроекты в нашем регионе? И на какие меры соцподдержки могут рассчитывать орловцы? Об этом говорили на пленарном заседании общественной палаты.



Особое внимание уделили нацпроекту «Образование». Одно из основных направлений – «Социальная активность» - по поддержке добровольчества. Кроме этого, на Орловщине действует федеральный проект «Успех каждого ребенка». Он направлен на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных на селе, условий для занятий физкультурой и спортом.





Надежда Невматулина

18 октября 2019 года







На главную страницу





