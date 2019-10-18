Новости версия для печати Орловская Госавтоинспекция начала в Орле рейды в рамках профилактической операции «Пешеход» Взяться всерьёз за пеших правонарушителей инспекторов вынудила неблагоприятная статистика: с начала года в областном центре зафиксирован восьмикратный рост числа погибших пешеходов.



Места, где переход пешеходами проезжей части напоминает броуновское движение, инспекторам хорошо известны: остановки общественного транспорта, торговые центры, рынки. Хотя сотрудники ДПС несут вахту не таясь, их присутствие пеших нарушителей отнюдь не останавливает. У большинства нарушителей для оправдания своего небезопасного поведения весомых аргументов нет. Хуже всего, что вслед за взрослыми опасные пробежки через дорогу совершают и дети.



«Не трамвай, объедет» - эта присказка для орловских пешеходов, похоже, стала девизом. Беда в том, говорят инспекторы, что большинство пеших нарушителей не до конца осознают: в случае ДТП последствия для пешехода и для водителя будут, мягко говоря, не равнозначными.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «С 1 января по 30 сентября 2019 года на территории города Орла зарегистрировано 77 ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в которых 74 пешехода получили травмы и 8 - погибли. Сотрудники Отдельного батальона работают на улицах нашего города и выявляют пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения. За истекшие девять месяцев инспекторы ГИБДД привлекли более 16 тысяч пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения - переходили дорогу в неположенном месте».

В ГИБДД отметили: число наказанных за стихийный переход дороги пешеходов в этом году вдвое превысило количество водителей, которые не уступили дорогу на «зебре» пешим участникам движения. Этот показатель, а также цифры аварийности говорят сами за себя.









Иван Суверин

18 октября 2019 года







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