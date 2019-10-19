Новости версия для печати Сегодня Орел вышел на субботник Планируется, что в традиционной экологической акции примут участие порядка 40 тыс. человек: трудовые и образовательные коллективы, люди «золотого возраста» и молодежь, а также просто сознательные граждане.



За один день предполагается ликвидировать 25-30 стихийных свалок, вывезти 3,5 тыс. кубометров отходов, очистить 12 км берегов городских водоемов, высадить 300 деревьев и 500 кустарников, убрать 12 га лесов и лесопарков.



Организованная уборка пройдет как на улицах города, так и на общественных территориях. Жители очистят от листвы и мусора сквер им. Тургенева в Городском парке культуры и отдыха, пляж озера Светлая Жизнь, Кромское шоссе (от ул. Высоковольтной до знака «Город Орел»), площадь Поликарпова, опушку Медведевского леса, бульвар Победы, сквер Артиллеристов, ул. Лескова, ул. Комсомольскую, Прокуровскую рощу, Щекотихинский лес, Дубовую рощу, набережную Дубровинского.



Для вывоза мусора с городских территорий привлекаются 50 единиц техники. Задача — убрать мусорные мешки и порубки за одни сутки. На безвозмездной основе по талонам отходы примет мусоросортировочный комплекс АО «ЭкоСити».



Кстати, первичная селекция отходов будет проводиться по четырем категориям: древесные порубки, ТКО, стекло и стеклобой, инертный строительный мусор, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

19 октября 2019 года







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