В Орле перевыполнили план по ремонту труб

|
суббота
19.10.2019
14:59:37
|
|
В Орле перевыполнили план по ремонту трубЗамена тепловых сетей проходила в рамках подготовки к зиме.
По информации пресс-службы городской администрации, в летнюю ремонтную кампанию заменено 12,49 км ветхих тепловых сетей при плане 11,32 км. Подготовка всех потребителей тепловой энергии завершена в срок до 15 сентября с получением паспортов готовности.
К работе в отопительном периоде подготовлено 1906 многоквартирных жилых домов, 31 учреждение здравоохранения, 47 школ, 76 детских садов, 107 котельных, 610 км водопроводных сетей, 438,4 км канализационных сетей, 1308 км сетей газоснабжения, 259,3 км тепловых сетей.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта