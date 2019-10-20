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Юным орловским музыкантам будет на чём поиграть

Школы искусств продолжают получать новые музыкальные инструменты и учебную литературу.

Пять школ искусств продолжают обогащать свои запасы музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках реализации национального проекта «Культура». На это выделяются субсидии из областного бюджета.

Так, детская школа искусств №2 им. М.И. Глинки получила на закупку оборудования и музыкальных инструментов 1,6 млн рублей. На 1,1 млн рублей куплены струнные, духовые и щипковые: флейты, виолончели, саксофоны, балалайки, баяны и домры. На оставшиеся средства приобрели акустическую систему, микрофоны, усилители для бас-гитары и гитары, прожекторы, интерактивные доски (вместе с ноутбуком и прожектором) и учебную литературу.

Покупает оборудование и учебные пособия и детская музыкальная школа №3 им. Прокофьева, и детская школа искусств им. Кабалевского. В школе имени Кабалевского, в соответствие с профилем учреждения, закуплены мебель, зеркала для хореографических залов, гимнастическая скамейка, мольберты, столы скульптора, натюрмортные стойки и др.

Не остались в стороне и детская музыкальная школа №1 им. Калиникова, а также детская хоровая школа.

Национальный проект «Культура» реализуется в 2019-2024 годы. Цель — увеличить на 15% количество посещений организаций культуры и в 5 раз увеличить число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, сообщает сайт городской администрации.


Орловское Информбюро
20 октября 2019 года

 


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