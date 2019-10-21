Новости версия для печати С начала года в Орловской области выявлено 200 нарушений антитабачного законодательства Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В большинстве случаев орловцы поплатились рублем за несоблюдение требований знака о запрете курения.



По результатам проверки, в нескольких случаях сигареты продавали вблизи образовательных учреждений. Также установлен случай продажи табака несовершеннолетнему. Всего к административной ответственности привлечено 228 нарушителей, сумма штрафов составила больше 560 тысяч рублей. По решению суда конфисковано пять с половиной тысяч пачек сигарет, произведенных в Республике Беларусь, но ввозимых на территорию РФ без акцизов.





Надежда Невматулина

21 октября 2019 года







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