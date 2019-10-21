Новости версия для печати Орловские почтальоны получат почти 2 тысячи устройств для отпугивания собак Об этом сообщает пресс-служба почтового ведомства региона.



Устройство действует на расстоянии до 20 метров и воздействует ультразвуком. Всего ведомство намерено закупить 1984 аппарата. Большинство будут розданы почтальонам в сельской местности.



За последние три года те, кто «спешит с толстой сумкой на ремне», не подвергались нападениям собак. Возможно, это результат, в том числе, и применения отпугивающих устройств.





Надежда Невматулина

21 октября 2019 года







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